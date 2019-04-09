شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 08-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الداش كوين فوق مستوى 129.60، وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 146.95.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 125.00 والمقاومة 150.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد