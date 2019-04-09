شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 08-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر اللايتكوين ضغط سلبي جديد ليهاجم مستوى 90.45، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات دون هذا المستوى سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح صباحاً ويدفع السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط، مستهدفاً اختبار مستويات 84.65 ثم 79.95 مبدئياً، بينما يحتاج السعر للارتقاء فوق 90.45 لتعزيز فرص التوجه نحو 102.00 كهدف رئيسي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 85.00 والمقاومة 102.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد