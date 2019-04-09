أسعار النفط تصل إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر

جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365:

وصلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني فيما أدت المخاوف بشأن الصادرات من ليبيا التي تمزقها الحرب إلى تضييق السوق، في ظل تراجع الإمدادات الدولية بسبب خفض الإنتاج بقيادة أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت أقوى مستوياتها منذ نوفمبر ليصل سعر البرميل اليوم الثلاثاء إلى 71.34 دولار.