شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب أعمال الشرقية» يطلعون على التجربة الفنلندية والان نبدء بالتفاصيل
واستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين بفنلندا، د. فيصل غلام، وفد مجلس شباب الأعمال، حيث استعرض المجلس برامجه وإنجازاته، كما زار الوفد الغرفة التجارية بالعاصمة هلسنكي وتعرف على الفرص الاستثمارية في فنلندا، وأبرز الخدمات المُقدمة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحضر اللقاء بجانب رئيس الغرفة «فابلين آني» وفد من رجال ورواد الأعمال الفنلنديين لبحث الفرص المحتملة.
كما قام وفد المجلس بزيارة مركز هان كن للأعمال، وهو مركز لدعم رواد الأعمال ومساعدتهم لبدء أعمالهم التجارية والتقنية، وكذلك مركز ماريا للأعمال، وهو حاضنة أعمال ذات قصة ملهمة بتحويل المباني إلى حاضنات أعمال، فضلاً عن أنه بصدد بناء أكبر حاضنة أعمال في أوروبا.
ويهدف وفد شباب أعمال غرفة الشرقية، الذي يزور حاليًا مدينة هلسنكي، إلى التعرف على أهم ما تُقدمه حكومة فنلندا من مُحفزات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وآليات دعم رواد الأعمال لبدء أعمالهم التجارية والتقنية.
ويستهدف المجلس من مثل هذه الزيارات التعرف على تطورات الأعمال والآليات المتبعة في مختلف بلدان العالم لأجل النهوض بالأعمال الاقتصادية لرواد الأعمال من الشباب.
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