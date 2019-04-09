شكرا لقرائتكم خبر عن 121.5 مليار ريال الإنفاق على السياحة الداخلية في 2018 والان نبدء بالتفاصيل
وأبان أن إجمالي الرحلات السياحية المحلية خلال عام 2018 بلغ نحو 42.7 مليون رحلة سياحية، وأن إجمالي الرحلات السياحية الوافدة إلى المملكة بلغ خلال العام الماضي 15.3 مليون رحلة سياحية.
وتضمن التقرير مؤشرات السفر والسياحة في المملكة والحركة السياحية المحلية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، والذي أظهر أن إجمالي الرحلات السياحية الداخلية في المملكة خلال الشهرين بلغ 8.3 مليون رحلة، بزيادة 4.7% عن ذات الفترة من العام الماضي؛ التي قدرت بـ 7.9 مليون رحلة.
مشيرا إلى أن إجمالي الليالي السياحية وصل إلى 40.8 مليون ليلة سياحية في شهري يناير وفبراير الماضيين.
وقدر التقرير إجمالي الإنفاق السياحي على السياحة المحلية في الشهرين المذكورين بنحو 8.9 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 2.9% عن الفترة ذاتها العام الماضي، التي بلغت 8.7 مليار ريال.
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