شكرا لقرائتكم خبر عن «منتدى سلامة المنتجات» يعقد في 17 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

يرعى وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د. ماجد القصبي، «المنتدى السعودي لسلامة المنتجات»، الذي تنظمه هيئة المواصفات في مدينة الرياض خلال الفترة من 17-18 أبريل 2019م.

وأوضحت هيئة المواصفات أن هذا المنتدى يأتي في إطار جهود الهيئة لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 لرفع مستوى جودة وسلامة المنتجات والخدمات في السوق السعودي، بما يضمن تعزيز سلامة المستهلك، إذ تستهدف الهيئة من خلال هذا المنتدى وضع الإطار المستقبلي لسلامة المنتجات في المملكة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة. ويتضمن المنتدى عدداً من التجارب الإقليمية والدولية في مجال سلامة المنتجات من خلال 31 ورقة عمل، حيث يشارك في هذا المنتدى أكثر من 30 خبيراً من 16 دولة حول العالم إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات والهيئات العالمية والإقليمية المعنيّة. ويتناول المنتدى السعودي لسلامة المنتجات عدة محاور رئيسة منها: نظام سلامة المنتجات في المملكة والخليج، أنظمة الإنذار السريع عن المنتجات غير الآمنة في الأسواق، التشريعات المتعلقة بسلامة المنتجات، إضافة إلى التجارب الإقليمية والعالمية في مراقبة الأسواق وتقييم المخاطر، وكذلك تطوير اللوائح والمعايير الفنية المتعلقة بسلامة المنتجات.

ودعت هيئة المواصفات جميع المهتمين والمختصين إلى المشاركة في أعمال هذا المنتدى، باعتباره فرصة مواتية للاطلاع على العديد من التجارب المحلية والخليجية والدولية المميزة في مجال سلامة المنتجات من القطاعين الحكومي والخاص.