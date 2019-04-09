شكرا لقرائتكم اتفاق سعودي- مصري لتطوير الحلول الذكية واعتماد التوقيعات الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 8 أبريل 2019 - اخر تحديث في 8 أبريل 2019 / 19:09

شهد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، مع نظيره المصري الدكتور عمرو طلعت اليوم في القاهرة توقيع مذكرتي تفاهم بين شركات مصرية وسعودية في مجال الاقتصاد الرقمي وتقنية المعلومات.



وقع مذكرة التفاهم الأولى الرئيس التنفيذي لشركة "ثقة" السعودية العاملة في مجال الحلول الذكية وخدمات الأعمال وخدمات البيانات، أيمن الفلاج، والمدير التنفيذي لشركة "أي بي جي" المصرية عباس غانم، فيما وقع مذكرة التفاهم الثانية نائب رئيس شركة "بعد" للاتصالات السلكية واللاسلكية السعودية إبراهيم الخربوش، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاصة المصرية الدكتور طارق عبدالباري. وتعنى مذكرة التفاهم الأولى بتطوير الحلول الذكية للقطاع الحكومي والخاص بالمملكة ومصر، فيما تتعلق الثانية باعتماد التوقيعات الإلكترونية بين البلدين.

وكانت أعمال المنتدى المصري السعودي للاقتصاد الرقمي، والذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية، انطلقت بهَدف تعزيز فرص التعاون التقني والاقتصادي وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة للمملكة ومصر، وتحفيز شركات التقنية في البلدين للعب دور أكبر في تنمية العلاقات الثنائية.

ومن المقرر أن يسهم المنتدى في إنشاء تحالف سعودي مصري في مجال الاقتصاد الرقمي ويفتح آفاقاً جديدة من التعاون الرقمي والشراكات التقنية بين الجانبين.

وفي كلمته في افتتاح المنتدى، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، أن الشراكة بين السعودية ومصر قوية ومتينة تستمد قوتها من قيادتي وشعبي البلدين، مبيناً أنه سيقوم على أساس هذه الشراكة بناء اقتصاد ومجتمع رقمي مشترك، تنطلق من ركائز استراتيجية، هي العقول والأصول الرقمية المشتركة، لتمثل بذلك تحالفاً متيناً يُرضي التطلعات.

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وقال إن هناك تقارب كبير بين قطاعي البلدين، كما أن مساهمة القطاعين في الناتج المحلي تكاد تكون متقاربة إذ تبلغ مساهمة المملكة 3.6 في المئة فيما يسهم القطاع المصري بقرابة 3.3 في المئة، إلى جانب امتلاك البلدين لطاقات بشرية مؤهلة وقادرة على التزود بأدوات المستقبل وتطويعها خدمةً للوطن والمواطن، مشيراً إلى أن جملة هذه المشتركات تدفعنا للعمل سوياً لخدمة بلدينا.

وتطرق وزير الاتصالات إلى محاور الشراكة الرقمية السعودية المصرية، والتي تتمحور حول مرتكزين رئيسيين هما اقتصاد رقمي مشترك يركز على دعم وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ومجتمع رقمي مشترك يعمل على تمكين العقول من خلال تطوير رأس المال البشري، مدعوماً بمبادرات لنشر التوعية الرقمية، مشيراً إلى أنه ونتاجاً لهذه الشراكة الهادفة لبناء جيل قيادي في الذكاء الاصطناعي وعلم وأمن البيانات، تم الاتفاق على إنشاء الاكاديمية السعودية المصرية المشتركة، إضافة إلى إقرار المنتدى كمنصة دورية لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية في العالم الرقمي.

واختتم كلمته، داعيًا الشركات المنضوية تحت قطاعي الاتصالات في البلدين لمد الجسور وتكاتف الجهود والوصول لمستوى أعلى من الشراكة يرضي تطلعات قيادة وشعوب البلدين، مبيناً أن المنتدى جاء في وقتٍ يشهد فيه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تحولاً كبيراً تقوده رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل أفضل للمملكة، الأمر الذي يستلزم الاستعانة بالقطاعات الأخرى الموازية والشركات التقنية بما يخدم رؤية المملكة 2030.

وتم خلال المنتدى الذي شاركت فيه أكثر من 100 شركة تقنية سعودية ومصرية، التوصل لعددٍ من التفاهمات لتعزيز التعاون التقني المشترك، إذ تم الاتفاق على التعاون وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات المعمول بها في كلا البلدين في مجال التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء، وذلك من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، فضلاً عن توفير البيئة المناسبة لجلب مزيد من الاستثمارات ما يصب في مصلحة البلدين الشقيقين.

كما تم أيضاً الاتفاق على تبادل الخبرات وتفعيل التعاون في مجال التحول الرقمي والحكومة الالكترونية من أجل إتاحة الخدمات الحكومية بطريقة ميسرة، وفيما يختص بالتعاون في مجال الابتكار وريادة الأعمال توصل الجانبان إلى ضرورة التعاون وإقامة ورش العمل إلى جانب المسابقات التقنية في المملكة ومصر في مجال الابتكار وريادة الأعمال.