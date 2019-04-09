شكرا لقرائتكم "التأمين" أكبر الخاسرين في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 6 ساعات في 8 أبريل 2019 - اخر تحديث في 8 أبريل 2019 / 19:07

سجلت 31 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات اليوم (الاثنين) تراجعاً في أسعارها عند المقارنة بأسعارها في اليوم السابق ما يعادل 14 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها ، بينما ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، واستقرت أسعار أسهم 4 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 576 بليون ريال بزيادة 5 بلايين نستبها 0.88 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا في قيمة الاسهم المتداولة 22 في المئة الى 289 مليون ريال في مقابل 237 مليونا و صعدت الكمية المتداولة 2 في المئة الى 15.4 مليون سهم، في مقابل 15 مليون ، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 22 في المئة الى 6528 صفقة في مقابل 5364 صفقة.

وواصل المؤشر العام للبورصة ارتفاعه بنسبة 0.34 في المئة من قيمته تعادل 34 نقطة صعودا الى 10227 نقاط في مقابل 10192 نقطة اليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 0.70 في المئة.

و طاول الهبوط مؤشري قطاعين، أكبر خسارة مؤشر التأمين بنسبة 1.26 في المئة هبوطا الى 3314 نقطة، تلاه مؤشر الخدمات الخاسر 0.24 في المئة .

وفي المقابل ارتفعت 9 قطاعات، تصدرها مؤشر العقارات المرتفع 4.81 في المئة الى 2021 نقطة ، تلاه مؤشر جميع الأسهم بزيادة 0.98 في المئة ، ثم مؤشر المصارف الصاعد 0.73 في المئة، تبعه مؤشر الاتصالات بزيادة 0.63 في المئة الى 935 نقطة، وصعد مؤشر العائد الاجمالي بنسبة 0.34 في المئة.