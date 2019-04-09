شكرا لقرائتكم السيولة المتداولة في بورصة الكويت ترتفع 17 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 6 ساعات في 8 أبريل 2019 - اخر تحديث في 8 أبريل 2019 / 19:17

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاثنين) ارتفاعا في معدلات الاداء التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة، اذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 17 في المئة الى 50 مليون دينار في مقابل 43 مليونا لليوم السابق فيما صعدت الكمية المتداولة 23 في المئة الى 219 مليون سهم في مقابل 179 مليونا، وصعد عدد الصفقات المنفذة 21 في المئة الى 8062 صفقة في مقابل 6680 صفقة.



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وتزامن مع ذلك تراجعا في مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط مؤشر السوق الاول بنسبة 0.34 في المئة تعادل 21 نقطة، هبوطا الى مستوى 6201 نقطة في مقابل 6222 نقطة اليوم السابق، فيما تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.24 في المئة تعادل 14 نقطة الى 5782 نقطة في مقابل 5796 نقطة، فيما استقر مؤشر السوق الرئيس عند 5782 نقطة.

وحل سهم «المباني» في صدارة الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره 2.15 في المئة، وصولاً إلى 664 فلس، من تداول 2.53 مليون سهم، بلغت قيمتها 1.67 مليون دينار.

وحقق سهم «خليج ب» أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 2.14 في المئة، هبوطا إلى 320 فلس، من تداول 12.6 مليون سهم، قيمتها بلغت 4.04 مليون دينار، نُفذت من خلال 332 صفقة.

وسجل سهم «بيتك» أكبر سيولة متداولة بلغت 8.4 مليون دينار، تراجع سعره خلالها 1.31 في المئة الى 579 فلس، من تداول 12.3 مليون سهم.