شكرا لقرائتكم 38 مليون دينار مكاسب الاسهم البحرينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 7 ساعات في 8 أبريل 2019 - اخر تحديث في 8 أبريل 2019 / 19:06

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الاثنين) على ارتفاع لليوم الثاني بنسبة 0.43 في المئة تعادل 6.16 نقطة، صعودا الى 1446.48 نقطة في مقابل 1440.32 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 8.2 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع للجلسة الثانية بنسبة 0.59 في المئة ما يعادل 4.72 نقطة الى 804.74 مقابل 800.02 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع 2019 الى 2.23 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في معدلات الاداء، إذ هبطت كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 6.8 مليون سهم في مقابل 9.4 مليون بتراجع 27 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 1.54 مليون دينار في مقابل 2.5 مليون دينار اليوم السابق بنسبة 38 في المئة، نفذت من خلال 116 صفقة في مقابل 122 صفقة بتراجع 5 في المئة.

وشهدت تعاملات اليوم التداول بأسهم 20 شركة، ارتفعت 9 شركات، وهبطت شركتان، واستقرت 9 شركات أخرى، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.87 بليون دينار بزيادة 38 مليون نسبتها 59 في المئة

وواصل قطاع المصارف تصدره البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.03 مليون دينار بحريني، شكلت 62 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 3.9 مليون سهم، نفذت من خلال 54 صفقة.

وسجل سهم البنك الأهلي المتحد أكبر سيولة بين الاسهم بلغت 841 الف دينار، نسبتها 51 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 2.65 مليون سهم، نُفذت من خلال 16 صفقة.