شكرا لقرائتكم فرنسا تدرس فرض ضريبة على الشركات الرقمية الأكبر في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 8 ساعات في 8 أبريل 2019 - اخر تحديث في 8 أبريل 2019 / 18:20

باريس - أ ف ب - يدرس النواب الفرنسيون اليوم الإثنين مشروع قانون يتعلق بفرض ضريبة على الشركات الرقمية الأكبر في العالم، على رغم المعارضة الشديدة من الولايات المتحدة.



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ويرى وزير المال والاقتصاد الفرنسي برونو لومير في ذلك «مرحلة» نحو «فرض ضريبة في القرن الـ21 أكثر عدالة وفعالية». والمشروع الفرنسي لفرض ضريبة على عمالقة الإنترنت، أي «غوغل» و «أمازون» و«فيسبوك» و«آبل»، مستوحى من مشروع أوروبي لم يُفضِ الشهر الماضي إلى نتيجة بسبب تحفظ أربع دول، هي إرلندا والسويد والدنمارك وفنلندا.

ويقول الوزير الفرنسي، الذي يؤكد أن دولاً أوروبية أخرى مثل النمسا لديها مشاريع مماثلة، إن هذا الرسم سيستخدم أساساً في المفاوضات الدولية. ويأمل بالتوصل إلى اتفاق بحلول عام 2020 داخل «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية»، ويؤكد أن فرنسا ستسحب «ضريبتها الوطنية بطبيعة الحال». لكن واشنطن تعتبر هذه الضريبة «تمييزية للغاية حيال الشركات المتعددة الجنسيات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً». ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الخميس باريس إلى التخلي عن هذه الضريبة، لكن لومير رد بأن فرنسا «مصممة» و«سيادية» في المجال الضريبي.

ورأى بومبيو أن تلك الضريبة «سيكون لها أثر سلبي في شركات التكنولوجيا الأميركية الكبيرة والمواطنين الفرنسيين الذين يستخدمونها». وليست هذه المرة الأولى التي تعبّر فيها الولايات المتحدة عن استيائها من تلك الضرائب، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في آذار (مارس) الماضي أن الولايات المتحدة تريد الاعتراض على الضرائب التي تنوي فرنسا ودول أوروبية أخرى فرضها، أمام منظمة التجارة العالمية، باعتبارها «تمييزية».

ويبلغ حالياً معدّل الضرائب في أوروبا على الشركات الرقمية المتعددة الجنسية، مثل «غوغل» و«آبل» و«فيسبوك» و«أمازون»، 9 في المئة فقط، مقارنة بـ23 في المئة على الشركات في كل القطاعات الأخرى.