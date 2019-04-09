شكرا لقرائتكم مصر تخطط لبناء مخزون من السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - مارسيل نصر | منذ 9 ساعات في 8 أبريل 2019 - اخر تحديث في 8 أبريل 2019 / 18:45

تسعى الحكومة المصرية إلى بناء مخزون من السلع الاستراتيجية يكفي 5 أو 6 أشهر، تحديداً الخضراوات واللحوم والأسماك، وخفض أسعارها. وأشار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في بيان إلى ارتفاع الاحتياطات الاستراتيجية من القمح والسكر والزيت، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم الإثنين لمتابعة الإجراءات الحكومية لضبط الأسعار وتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، بحضور عدد من الوزراء المعنيين.



وأكد مدبولي ضرورة المتابعة المستمرة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتفادي أي نقص في الكميات المعروضة من السلع، حتى لا ترتفع أسعارها، مع العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار تناسب ذوي الدخل المحدود.

وأشار وزير التموين علي مصيلحي إلى أن وزارة التموين تعمل حالياً على زيادة المخزون ليكفي فترة تراوح بين 5 و6 أشهر، بعدما كان يتم الاكتفاء بمخزون 3 أشهر فقط.

وأكد مصيلحي تزايد المخزون الاستراتيجي من القمح والسكر والزيت، إضافة إلى توافر كميات كافية من اللحوم الطازجة والمجمدة.