شكرا لقرائتكم مساهمو "نيسان" يقيلون غصن من مجلس إدارتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طوكيو - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 8 أبريل 2019 - اخر تحديث في 8 أبريل 2019 / 17:20

صوّت حملة الأسهم في شركة "نيسان" لمصلحة إقالة رئيس الشركة السابق كارلوس غصن من مجلس إدارتها خلال جمعية عامة استثنائية عقدت اليوم الاثنين، وقطعوا بذلك أي رابط مع الشخص الذي أنقذ المجموعة وتولى رئاستها طوال عقدين والقابع حالياً في السجن.



وكانت "نيسان" أقالت غصن من رئاسة مجلس إدارتها مباشرة تقريباً بعد توقيفه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لكن لم يكن من الممكن إقالته من مجلس الإدارة من دون عقد اجتماع استثنائي للمساهمين للتصويت على ذلك. وافتتح الاجتماع الاستثنائي الذي استمر 3 ساعات الرئيس التنفيذي لـ"نيسان" هيروتو سايكاوا، الذي عبّر عن "الأسف" وقدّم اعتذارات إلى الموظفين، بحسب التقاليد اليابانية.

وقال أمام 4200 مساهم: "مضت 4 أشهر منذ حادث تشرين الثاني الماضي، ونيسان تمر في مرحلة دقيقة (...) من أجل إغلاق هذا الفصل وبدء مرحلة جديدة في إصلاح إدارتها". وعبر المقرب السابق من غصن عن "صدمته" عندما تبلغ نتائج التحقيق الداخلي لـ"نيسان" الذي سلّط الضوء على مخالفات تمّ تفصيلها مجدداً اليوم الإثنين. لكن بعض المساهمين أعربوا عن شكوك. وقال أحدهم: "أنا واثق أنكم كنتم على علم بالأمر. يجب أن تتحملوا المسؤولية".

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وأقر سايكاوا بوجود "مشاكل جدية" في إدارة الشركة وبـ"خوف الموظفين" الذين لم يتجرأوا على مواجهة غصن، ووعد بتسليم إدارة الشركة بعد "إعادتها على طريق النمو". وإضافة الى إقالة غصن، وافق مجلس الإدارة أيضاً على إقالة مساعده السابق الأميركي غريغ كيلي الذي يواجه كذلك اتهامات في اليابان، وعلى تعيين رئيس مجموعة "رينو" جان-دومينيك سينار عضواً في مجلس الإدارة. وقال سينار من على المنبر: "يشرفني هذا الأمر، واعتباراً من الآن سأخصص طاقتي لتعزيز قوة نيسان".

وقال أحد المساهمين إن عدداً من الحاضرين دانوا غصن، واعتبر أحدهم أنه "شرّ مطلق"، في حين أشاد آخر بدوره في انتعاش شركة "نيسان" التي كانت على شفير الإفلاس عندما تولى إدارتها عام 1999. وقال ياسوو كوباياشي (76 سنة)، الموظف السابق في "نيسان" لـ"فرانس برس" قبل الاجتماع: "عندما تحسنت أوضاع الشركة، لاحظ الجميع أن شيئاً لم يكن صائباً، وأصبح غصن متعالياً".

وتم حتى الآن توجيه ثلاثة اتهامات الى غصن، اثنتان لتصريحات غير دقيقة لعائداته للسنوات الممتدة بين 2010 و2018، وأخرى لاستغلال الثقة. وحالياً يستمع المحققون في النيابة العامة في طوكيو إلى غصن حول شبهات باختلاس أموال من "نيسان".

وقال سايكاوا رداً على سؤال أحد المساهمين: "علينا تسريع الوتيرة والتعويض عن التأخير الناجم عن هذه الاضطرابات وتلميع صورة نيسان مجدداً".