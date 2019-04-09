شكرا لقرائتكم مقرضو "جت إروايز" يحددون شروط عروض شراء 75% في الشركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سنغافورة، نيودلهي رويترز | منذ 9 ساعات في 8 أبريل 2019 - اخر تحديث في 8 أبريل 2019 / 17:19

أعلن كونسورتيوم مقرضي "جت إروايز" بقيادة بنك الدولة الهندي في بيان اليوم الاثنين أن على مقدمي عروض الشراء المحتملين تسوية الدين الحالي لشركة الطيران المتعثرة في إطار أي صفقة لشراء حصة. وكان مقرضو "جت" اتفقوا الشهر الماضي على إنقاذ شركة الخطوط الجوية في صفقة معقدة تضمنت سيطرة البنوك على حصة أغلبية في الشركة موقتاً، مع بحثهم عن مستثمر جديد، وتقديم قرض جديد بقيمة 218 مليون دولار.



وأعلنت "اس بي آي كابيتال ماركتس"، وهي وحدة تابعة لبنك الدولة الهندي، في مذكرة على موقعها الإلكتروني أن مقدمي العروض المحتملين مطالبون بتقديم خطابات إبداء الاهتمام بشأن ما يصل إلى 75 في المئة في "جت" المثقلة بالديون بحلول 10 الجاري.

وبموجب بنود خطة الإنقاذ المقترحة، سيحوز مقرضو "جت" أكثر من 50 في المئة من شركة الخطوط الجوية، وسيملك مؤسسها ورئيسها السابق ناريش جويال 25.5 في المئة، وستبقى حصة "الاتحاد للطيران"، ثاني أكبر مساهم فيها، 12 في المئة. ولم يتضح بعد إذا كان جويال و"الاتحاد" سيبيعان حصتيهما في إطار تلك العملية.