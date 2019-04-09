عمومية «دريك» تقر إعادة الهيكلة والاستمرار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قال مساهمون في شركة «دريك آند سكل» أن عمومية الشركة التي عقدت أمس أقرت خطة إعادة الهيكلة واستمرارية نشاط الشركة.

واجتمعت العمومية أمس، بعد تأجيل لعدم اكتمال النصاب القانوني الأسبوع الماضي، وبحضور 27% من المساهمين، وافق 99% منهم على استمرار النشاط، رغم وصول إجمالي مديونيات الشركة والتزاماتها إلى 6.5 مليار درهم.

كما وافق المساهمون على تخويل مجلس الإدارة بتصفية، إغلاق، أو بيع بعض فروع الشركة أو الشركات التابعة، وبيع أسهم الشركة في «واحة الزاوية» نظراً لوجود طرف ذي علاقة.

وذكر المجلس أنه تلقى عرضاً بقيمة 96 مليون درهم لقاء الحصة، مع العلم أن صافي ما تم دفعه مقابل الحصة كان 65 مليون درهم.