22.5 مليون تداولات «أبوظبي الإسلامي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.45% عند مستوى 5075.46 نقطة، مع ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية كافة.

شهد السوق تداول 60.46 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 160.87 مليون درهم، نفذت من خلال 1579 صفقة، وجرى تداول أسهم 26 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 6 شركات.

Advertisements

وتصدر «أبوظبي الإسلامي» التداولات بقيمة 22.5 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 2.66% ومغلقاً عند 4.63 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 22.48 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 15.2 درهم، ثم سهم «الاتحاد الوطني» بتداولات بلغت 20.48 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.54% مغلقاً عند 2.27 درهم.

وسجل سهم «الجرافات البحرية» الارتفاع الأكثر، ولامس الحد الأعلى 14.29% ليغلق عند 4 دراهم، تلاه سهم «رأس الخيمة للأسمنت»، وارتفع بنسبة 12.17% وأغلق عند 1.06 درهم، ثم سهم «أريد» وزاد بنسبة 10.57% إلى 58.05 درهم.

وعلى العكس، تراجع سهم «سوداتيل» 7.18% إلى 0.38 درهم، تلاه سهم «أم القيوين الوطني»، وهبط بنسبة 6.64% إلى 2.25 درهم، ثم سهم أبوظبي لبناء السفن، منخفضاً بنسبة 3.85% وأغلق عند درهم واحد.