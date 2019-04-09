«سلطة دبي الملاحية» تعزز عمليات التفتيش البحري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت «سلطة مدينة دبي الملاحية» تقدّماً لافتاً على صعيد عمليات التفتيش للحركة البحرية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي خلال العام الفائت، الذي شهد إقبالاً لافتاً من الوسائل البحرية التجارية والسياحية والرياضية والترفيهية والتقليدية. وتأتي الزيادة الملموسة تتويجاً للجهود السبّاقة التي تقودها السلطة البحرية لتحسين العمليات التنظيمية والإجراءات التشغيلية الخاصة بأماكن الرسو، مع مراعاة جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد السواحل المحلية.

وأوضح عبد الله بن طوق، مدير إدارة التفتيش البحري في «سلطة مدينة دبي الملاحية»، أنّ نمو الحركة البحرية في دبي جاء نتاج الجهود المستمرة التي تبذلها السلطة البحرية للارتقاء بكافة جوانب القطاع البحري في دبي، وذلك في إطار الشراكة المثمرة مع القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بالقطاع البحري وتفعيل دوره المحوري كمحرك رئيس للنمو المستدام والتنويع الاقتصادي. ولفت ابن طوق إلى أنّ استقطاب أعداد متزايدة من الوسائل البحرية بأنواعها يعكس المستوى الريادي الذي وصل إليه التجمع البحري باعتباره أحد التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم.