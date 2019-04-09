شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نقاط تفصل مؤشر سوق دبي عن مستوى 2800 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تعززت مكاسب أسواق المال المحلية، أمس، مع توسع قاعدة الشراء، لتشمل أسهماً جديدة في مختلف القطاعات، وبدعم أساسي من الأجانب والمؤسسات، ما يعكس النظرة التفاؤلية مع قرب الإعلان عن النتائج الربعية.

حافظ سوق دبي المالي على اتجاهه الصعودي للجلسة التاسعة على التوالي، وأغلق مؤشره العام على ارتفاع 0.58%، فيما صعد مؤشر «أبوظبي» 0.45% بدعم «القياديات» في السوقين.

وتصدر بنك دبي الإسلامي المشهد، بارتفاع سهمه 1.61% مغلقاً عند 5.04 درهم، وحصد أعلى التداولات في سوق دبي، عقب أنباء عن مناقشات لاستحواذه على «نور بنك»، التي سرعان ما اعتبرها لاحقاً شائعات.

وكسر «إعمار العقارية» حاجز ال 5 دراهم مجدداً بعد ارتفاعه 1.41%، كما ارتفع «جي إف إتش» 1.98% و«دبي للاستثمار» 2.8%، و«سلامة للتأمين» 2.74%.

وعاد «أبوظبي الإسلامي» هو الآخر ليهيمن على تداولات سوق أبوظبي ب 22.5 مليون درهم، وارتفع بنسبة 2.66% مغلقاً عند 4.63 درهم، مع ملاحظة ارتفاع «الاتحاد الوطني» 1.54%، و«أبوظبي التجاري» 2.49%.

وأظهرت بيانات السوقين انفتاح شهية الأجانب والعرب والخليجيين مجتمعين نحو الشراء، وكانت الحصة الأكبر من نصيب الأجانب، بمحصلة شراء بلغت 45 مليون درهم، في حين عززت المحافظ الاستثمارية من أداء الأسواق بضخها 74 مليوناً محصلة شرائية أيضاً.

وبلغت السيولة في السوقين 386.87 مليون درهم، منها 226 مليون درهم في دبي، و160.87 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 209.76 مليون سهم، توزعت بواقع 149.3 مليون سهم في دبي، و60.46 مليون سهم في أبوظبي.

وتم تداول أسهم 59 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 28 شركة، وجاء ذلك عبر 59 صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي على ارتفاع جديد بنسبة 0.58% إلى مستوى 2797 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والخدمات والتأمين. وارتفع قطاع العقار بنسبة 0.52% مع ارتفاع «إعمار العقارية» إلى جانب ارتفاع «أرابتك» 0.47%، و«ديار» 0.28%.

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وصعد قطاع البنوك بنسبة 0.62% مستمداً الدعم من «دبي الإسلامي»، فيما حافظ سهم «الإمارات دبي الوطني» على سعره عند 12 درهماً، بعد إغلاقه على استقرار.

وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 2.19% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» بالإضافة إلى صعود «سوق دبي المالي» 1.18%، في حين تعرض «شعاع كابيتال» لعمليات جني أرباح تراجعت به 2.16%.

من جانبه، تلقى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية دعماً من المؤشرات القطاعية كافة، التي رفعت مؤشره العام بنسبة 0.45% ليصل عند مستوى 5075.46 نقطة.

وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.36% إثر ارتفاع مع معظم أسهم البنوك، وذلك في ظل استقرار «أبوظبي الأول».

وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.36% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.53% مع عودة المكاسب لسهم «الدار» بنسبة 0.57%.

وارتفع كذلك قطاع الاستثمار بنسبة 0.3% بعد ارتفاع «إشراق» 1.94%. وزاد قطاع الطاقة بنسبة 1.88%، مع استمرار نمو سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 4.07%، ووصل سعره إلى 2.81 درهم، كما ارتفع «دانة غاز» 1.13%، و«طاقة» 0.11%.

وتربع سهم «دبي الإسلامي» على عرش التداولات في سوق دبي، تلاه سهم «جي إف إتش» بسيولة بقيمة 35.2 مليون درهم، مغلقاً عند 1.03 درهم، ثم سهم «إعمار العقارية» الذي استقطب سيولة ب25.5 مليون درهم، وأغلق عند 5.05 درهم.

وفي «أبوظبي»، تصدر «أبوظبي الإسلامي» التداولات، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 22.48 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 15.2 درهم، ثم سهم «الاتحاد الوطني» بتداولات بلغت 20.48 مليون درهم، مغلقاً عند 2.27 درهم.

وسجل سهم الاستشارات المالية الدولية الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بنسبة 6.56% ليغلق عند 0.39 درهم، وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين، سهم «السلام القابضة»، بنسبة 6.91% مغلقاً عند 0.377 درهم.

وفي سوق العاصمة، سجل سهم «الجرافات البحرية» الارتفاع الأكثر، ملامساً الحد الأعلى بنسبة 14.29% ليغلق عند 4 دراهم، وعلى العكس، تراجع سهم «سوداتيل» 7.18% إلى 0.38 درهم، تلاه سهم «أم القيوين الوطني».

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب، نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 65.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.13 مليون درهم محصلة شراء العرب، و16.2 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و45 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 65.3 مليون درهم محصلة بيع.