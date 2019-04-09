شكرا لقرائتكم خبر عن «رأس الخيمة الوطني» يقدم استشارات ضريبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
دخل بنك رأس الخيمة الوطني في شراكة مع «مي كابيتال»، حيث ستقدم هذه الشراكة خدمات متخصّصة عبر قنوات محددة لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال في البنك.
وسيتمكن العملاء أيضاً من الحصول على استشارات حول ضريبة القيمة المضافة والشؤون المحاسبية وأدوات الامتثال لضريبة القيمة المضافة والمحاسبة الداخلية وخدمات المحاسبة عن بعد.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة بين الطرفين من قبل ماهاديفان راداكانثان، المدير التنفيذي للائتمان، وديراج كونوار، مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال، وكونال روي، مدير أول للخدمات المصرفية للأعمال عن بنك رأس الخيمة الوطني، وكبار أعضاء مجلس الإدارة في مي كابيتال خالد عبد الله جناحي وعلاء خناك، وشيتال سوني، الرئيس التنفيذي لشركة مي كابيتال.
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