«أدنوك للتوزيع» تناقش سياسة الأرباح التصاعدية الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قام فريق الإدارة في شركة أدنوك للتوزيع بزيارة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس حيث التقوا أيضاً بوسطاء السوق والفريق الإداري.

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وناقش المهندس سعيد مبارك الراشدي الرئيس التنفيذي بالإنابة، وجون كاري نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع بالإضافة إلى عدد من المدراء التنفيذيين السياسة التصاعدية الجديدة لتوزيع الأرباح، بالإضافة إلى آفاق النموّ المتوقعة في المستقبل.

وتعكس السياسة الجديدة التزام شركة أدنوك للتوزيع بتحسين معدّل العائدات للمساهمين، وتشمل السياسة زيادة توزيعات الأرباح السنوية للعام 2019 وفقاً للسياسة لتصبح توزيعات الأرباح للسنة المالية 2019 بقيمة 2,39 مليار درهم (650 مليون دولار)، وهو ما يعادل 0.1910 درهم للسهم ويعكس زيادة بنسبة 63% مقارنة بالعام 2018، بينما ستكون توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020 بقيمة 2,57 مليار درهم (700 مليون دولار)، وهو ما يعادل 0.2057 درهم للسهم ويعكس زيادة بنسبة 75% مقارنة بالعام 2018، ووفقاً للسياسة الجديدة، تنوي الشركة توزيع الأرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع للأعوام 2021 وما يليها.

وبهذه المناسبة قال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «نحن ممتنون لسوق أبوظبي للأوراق المالية لتوجيه هذه الدعوة لنا. بصفتنا شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فنحن ندرك أهمية بناء شراكات استراتيجية طويلة المدى مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية، حيث تتيح لنا هذه العلاقة عرض أهم انجازاتنا والنجاحات التي حققناها من خلال الأداء القوي في العام 2018، بالإضافة إلى تطلّعاتنا المستقبلية للنموّ المتسارع أمام وسطاء السوق».