توجه لتعديل أسعار الغاز لخدمة المنتجين والمستهلكين في الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

كشف المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، عن توجه الدولة إلى تطوير المزيد من حقول الغاز في ظل أسعاره «المناسبة» في الوقت الحالي، مع إمكانية تحقيق أسعار «عادلة أكثر» مستقبلاً بما يرضي المنتجين والمستهلكين.

وأضاف المزروعي: في ظل توجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق أسعار عادلة تناسب المنتجين والمستهلكين؛ فمن الممكن أن نشهد ارتفاعاً في أسعار الغاز المسال بما يحقق إيرادات جيدة لتطوير المزيد من حقول النفط والغاز في الإمارات.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية للوزير المزروعي على هامش «الدورة 27 من مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز» الذي يعقد في دبي والذي افتتحه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وبحضور سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك» الرئيس المشارك للمؤتمر وعدد من رؤساء كبريات الشركات العالمية للنفط والغاز والمسؤولين الحكوميين وممثلي منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وخبراء قطاع الطاقة ومحللي بورصة «وول ستريت» ووفود من شركات الطاقة العالمية.

وقال المزروعي: من المتوقع أن يكون مستوى الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بين أعضاء «أوبك و أوبك+» جيداً في إبريل الجاري، وأي قرار لتمديد خفض الإنتاج لثلاثة أشهر أو أكثر يجب أن يكون جماعياً بين أعضاء «أوبك» وحلفائها، بما يحافظ على اتزان سوق النفط العالمية.

وأوضح المزروعي رداً على سؤال حول إمكانية تغيير «الدولار الأمريكي» كعملة معتمدة في تجارة النفط: لا يمكن تغيير تداول «الدولار الأمريكي» كعملة تجارية في بيع عقود النفط بين «عشية وضحاها»، ولا يمكن لمنظمة «أوبك» أن تتسرع في اتخاذ مثل هذا القرار بشكل فوري ولم «تزعم» المنظمة بتغيير عملة «الدولار الأمريكي» كعملة التجارة المعتمدة في بيع عقود النفط.



عام اتزان السوق



قال المزروعي في مستهل كلمته الافتتاحية للمؤتمر: عام 2018 كان مميزاً بتحقيق اتزان سوق النفط العالمي، على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى حدوث تخمة في المعروض بدايته، إلا أن اتفاقات «أوبك وأوبك +» في تخفيض الإنتاج لفترات متفاوتة، ساهمت في الحفاظ على حالة اتزان السوق، على الرغم من المتغيرات الجيوسياسية التي شهدها الربع الأخير من العام الماضي «في كل من فنزويلا وإيران» وأدت إلى انتهاج الأعضاء لسياسة أكثر تحوطاً.

وتابع المزروعي: العديد من الشركات الوطنية اتجهت لعقد اتفاقيات وشراكات طويلة الأجل مع كبريات الشركات العالمية لتوفير اطرادات أفضل وتحقيق ربحية أعلى، وخير مثال على ذلك توقيع شركة «أدنوك» للعديد من الاتفاقيات والشراكات مع شركات ك«أيني»الإيطالية و«أو أم في» النمساوية، مؤكداً على وجود الكثير من الفرص النفطية الواعدة في الإمارات والتي دفعت بدول كثيرة مستوردة مثل الصين والهند إلى توقيع شراكات واتفاقيات مع الشركات الوطنية.

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حضور قوي



من جهته، قال سيف حميد الفلاسي: إن المؤتمر يستقطب كل عام عدداً كبيراً من الشخصيات البارزة والخبراء في قطاع النفط والغاز وهو ما ينطبق على دورة هذا العام التي تجمع أفضل المحللين والخبراء والمفكرين والمسؤولين التنفيذيين في القطاع للتطرق إلى القضايا الملحة التي تؤثر في القطاع ودراسة حلول مبتكرة تحقق نتائج مستدامة على المدى الطويل لا سيما في ضوء التقلبات الجيوسياسية العالمية والمتغيرات المستمرة في مزيج الطاقة.



القضايا الأبرز



يستعرض المؤتمر خلال فترة انعقاده أبرز العوامل التجارية في قطاع النفط والغاز والحديث عن قطاعي النفط والزيوت في المنطقة والعالم ويقدم منصة لتبادل المعارف والخبرات وفرص التواصل والتعاون بين المشاركين. ويتضمن المؤتمر نقاشات حول أبرز الرؤى المتعلقة بتجارة النفط الدولية، بالإضافة إلى جلسات نقاشية حول تجارة الغاز الطبيعي المُسال ومؤشرات قطاع الغاز الطبيعي المُسال على المديين القصير والمتوسط في الشرق الأوسط وجلسة عصف ذهني حول قطاع التسويق والتوزيع وأسواق التكرير، بالإضافة إلى ورشة عمل حول الموعد النهائي الذي حددته المنظمة البحرية الدولية لتطبيق الحد العالمي للكبريت مع التركيز على استعدادات تجار النفط وشركات التكرير لتطبيق الحد العالمي الجديد لمستويات الكبريت بحلول عام 2020.