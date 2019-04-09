345 مليون درهم مبيعات «ذا هارت أوف يوروب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «كليندينست»، الجهة المطوّرة لمشروع «ذا هارت أوف يوروب»، عن تسجيل مبيعات قياسية لفترة الربع الأول من العام الحالي، بقيمة تزيد على 345 مليون درهم من مشروع عقارات المنزل الثاني بنظام التملك الحر الأول من نوعه في دبي. ويمثل هذا زيادة بنسبة 69 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بالربع الأول من عام 2018.

ومنذ نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول، باعت الشركة كامل عقارات المرحلة الأولى من المشروع، بما في ذلك الفلل في جزيرة بألمانيا، وجزيرة بالسويد، وجزيرة بسانت بطرسبرج، وأكثر من 80 وحدة من الفلل العائمة «فلوتنج سي هورس». وسيتم تسليم المرحلة الأولى خلال عام 2019.