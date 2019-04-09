«دبي أرينا» تحمل اسم «كوكا كولا».. والافتتاح رسمياً في يونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقّعت شركة «مِراس» اتفاقية مع شركة «كوكا كولا» لمدة عشرة أعوام، وبموجبها، تخوّل الأخيرة الحصول على حقوق التسمية الحصرية لأول وأكبر صالة مغلقة متعددة الأغراض من نوعها في الشرق الأوسط. وعند اكتمالها، ستُعرف الصالة التي تتسع ل17 ألف متفرج، باسم «كوكا كولا أرينا».

تقع الصالة في «سيتي ووك»، الوجهة العصرية من «مِراس»، وسيتم افتتاحها للعموم في شهر يونيو/حزيران هذا العام؛ لتشكل القلب النابض لقطاع التسلية والترفيه في المنطقة.

وستكون «كوكا كولا أرينا»، المملوكة من قبل «مِراس»، قادرة على استضافة فعاليات حية وكبيرة الحجم طوال العام. وعلاوة على مساهمة هذا المشروع في إضفاء بُعد آخر على محفظة مشاريع «مِراس» المتنوعة، ستسهم الصالة كذلك في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للسياحة على مدار السنة، تتيح خيارات استثنائية للمقيمين والزوار على حدّ سواء.

وقال عبد الله الحبّاي، رئيس مجموعة «مِراس»: «تعكس الاتفاقية مكانة دبي بصفتها وجهة عالمية لقطاعات السياحة والتسلية والترفيه، وتمثل هذه الاتفاقية أيضاً دليلاً على نجاح جهود «مِِراس» المستمرة؛ للارتقاء بالوجه الحضري لدبي والمساهمة بمسيرتها نحو المستقبل، بما يعزز الإبداع، والتنوع الاقتصادي، والثقافي، ويرسخ مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والترفيه».

من جانبه، قال مراد أوزغل، المدير العام لشركة «كوكا كولا الشرق الأوسط» ونائب رئيس «كوكا كولا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»: «إننا فخورون بأن نكون جزءاً فاعلاً في هذه الوجهة الترفيهية المنتظرة، التي تعكس التزامنا بالعمل في المنطقة. وسوف تسهم «كوكا كولا أرينا» في تعزيز قطاع الترفيه المزدهر في دبي، وتحقيق طموحات الإمارة؛ لكي تصبح وجهة عالمية رائدة. ومن شأن هذه الصالة أن تشكل إضافة متميزة إلى المشهد الحضري في المدينة، وأن تستقطب الزوار من كافة أنحاء العالم».

ستكون الصالة قادرة على استضافة أكبر الإنتاجات وأكثرها تنوعاً. وستسهم حفلات الفنانين العالميين، والفعاليات الرياضية، والعروض الكوميدية، وحفلات الاستقبال، والمعارض، والمؤتمرات، في تلبية كافة تطلعات المقيمين والزوار.

وستقوم شركة إدارة المواقع الترفيهية «إيه إي جي أوغدن» الدولية المرموقة بإدارة للعمليات اليومية للصالة؛ حيث تدير الشركة أيضاً «أو 2 أرينا» في لندن، ومركز «ستابلز» في لوس أنجلوس، و«مرسيدس بنز أرينا» في شانجهاي، و«كودوس بنك أرينا» في سيدني.

مراعاة الاستدامة

قال جاي نجاتا، الرئيس التنفيذي من شركة «إيه إي جي أوغدن» لمشروع كوكا كولا أرينا: «فخورون بشراكتنا مع مِراس وكوكا كولا في إطلاق أول وأكبر صالة مغلقة متعددة الأغراض بمستوى عالمي في المنطقة. ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الشركتين على مدار السنوات العشر القادمة».

وأضاف: «ستحقق الاتفاقية عوائد إيجابية لإمارة دبي وشركة «كوكا كولا»، واللتين تتمتعان بسمعة مرموقة عالمياً. ونحن متحمسون لتطوير هذه الشراكة على مدار العقد المقبل، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رئيسية للجولات الموسيقية العالمية، والمسابقات الرياضية، والعروض الترفيهية العائلية والفعاليات المخصصة للشركات». يأتي تصميم صالة «كوكا كولا أرينا» بمراعاة مفهوم الاستدامة؛ عبر دمج عناصر مبتكرة؛ مثل: وحدات تكييف متطورة لامتصاص الرطوبة، ومستشعرات الضوء والماء، وأضواء «ليد»، والأسمدة العضوية، مما يجعل الصالة مؤهلة لتكون جوهرة التاج بالنسبة لشركتي «كوكا كولا» و «إيه إي جي أوغدن».

شركة «إيه إي جي أوغدن» جزء من مجموعة «انشوتز انترتينمينت» المملوكة بالكامل من شركة «انشوتز»؛ حيث أسهمت «إيه إي جي أوغدن» أيضاً بتقديم تصميمها الاستثنائي وخبراتها التقنية خلال عملية إنشاء البنية التحتية الداخلية والخارجية لصالة «كوكا كولا أرينا».