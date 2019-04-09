عبدالله صالح: دبي ملتقى لإبراز الفرص التجارية العالمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن ملتقى الاستثمار السنوي نجح على مدار تسع سنوات في أن يصبح من أهم الملتقيات العالمية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر وهو ما يعكسه الحضور القوي من رؤساء دول وحكومات ووفود كبيرة وممثلي صناديق استثمارية ومؤسسات عالمية.

وقال إن الجميع يأتي لإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في بلدانهم، واطلاع المشاركين على التحولات المتعلقة بالمناخ الاستثماري، إلى جانب بحث ومناقشة التحديات التي تشهدها حركة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتحولات المستقبلية، مشيراً إلى أنه في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم، سواء في ما يتعلق بالسياسات الحمائية والحرب التجارية بين الصين وأمريكا، والتي سببت انكماشاً اقتصادياً في بعض دول العالم، فإن الملتقى يشكل منصة مهمة لبحث سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة أن هذا العام تم التركيز على الاقتصاد الرقمي الذي يقود النمو في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن توجيه دفة الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الرقمنة يمكن أن يحول العديد من الاقتصادات النامية إلى مستويات تستطيع أن تتعامل الثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي بحاجة إلى بيئة جاذبة ضمن منظومة متكاملة لسهولة ممارسة الأعمال. وقال إن اقتصاد الإمارات مرتبط بالاقتصاد العالمي بما يعكس الانفتاح الاقتصادي الواسع للدولة على العالم، لكن مع وضع سياسات للتعامل مع التحديات العالمية بإجراءات وسياسات وممارسات حكومية نستطيع أن نقلل أثر تلك التحديات على اقتصادنا، مشيراً إلى أن صدور الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات في أواخر العام الماضي على سبيل المثال، شكل نقلة نوعية في ممارسة الأعمال في الدولة، مع منح المستثمرين التملك الكامل للمستثمر الأجنبي في بعض القطاعات، الأمر الذي يتوقع مع رفع معدل النمو السنوي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ليتراوح بين 15 إلى 20% خلال السنوات المقبلة مقارنة مع معدل تراوح بين 8 إلى 10% في السنوات الماضية.