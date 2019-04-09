«الخليج للاستثمار الإسلامي» تستحوذ على أصول بـ 250 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «الخليج للاستثمارات الإسلامي» عن استحواذها على محفظة أصول لوجستية من المستودعات الواقعة في جبل علي ومجمع دبي للاستثمار؛ وذلك نيابة عن مستثمريها، وبقيمة 250 مليون درهم.

وتشتمل المحفظة على مخازن عامة ومتخصصة، مؤجرة لشركات لوجستية عالمية وإقليمية رائدة بعقود إيجار واتفاقات قوية وطويلة الأجل.

وﻗﺎل ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن، الشريك المؤﺳس ل «GII»، واﻟرﺋيس اﻟتنفيذي لمنطقة الخليج: نحن سعداء بكون شركة الخليج للاستثمار الإسلامي (GII) مستمرة في زيادة وتنويع ﻣﺣﻔظتها اﻻﺳﺗﺛﻣارية المحلية ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟﻣﺗﺣدة بالدخول ﻓﻲ القطاع اللوجستي الآخذ في النمو ﺑﺳرﻋﺔ؛ ﻣن ﺧﻼل الاستحواذ على مخازن ومستودعات عالية اﻟﺟودة، ونتوقع أن يستمر قطاع الخدمات اللوجستية في النمو بوتيرة سريعة على خلفية النمو الهائل في الطلب على التجارة الإلكترونية.

وأضاف: أصولنا اللوجستية في دبي تتمتع بعقود إيجار طويلة الأجل ومتوسط عائد على رأس المال المستثمر يبلغ 10٪ سنوياً، وهو ما يوفر لمستثمرينا فرصة جذابة في سوق واعد.

بينما قال بانكاج جوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأسواق الإمارات في GII: نحن متحمسون لجعل أول استثمار لنا في العقارات اللوجستية في الإمارات يتم من خلال الاستثمار في أصول المستودعات الحديثة والمتخصصة التي تم تأجيرها لمشغلين لوجستيين مرموقين، وبعقود إيجار قوية للغاية، إنه استثمار مناسب جداً لاستراتيجيتنا.