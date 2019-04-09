شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعوام على إدراج «الإمارات ريت» في «ناسداك دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” احتفل صندوق «الإمارات ريت»؛ أكبر صندوق للاستثمار العقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية، بمرور خمسة أعوام على إدراج أسهمه في بورصة «ناسداك دبي». وقام عبد الله الهاملي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إكويتاتيفا» دبي، وسيلفان فيوجو، الرئيس التنفيذي في مجموعة «إكويتاتيفا» دبي، ومديرة صندوق «الإمارات ريت»، بقرع جرس افتتاح سوق «ناسداك دبي»؛ وذلك للاحتفاء بمرور خمس سنوات على إدراج «الإمارات ريت» في البورصة العالمية. وبهذه المناسبة، حضر الافتتاح مجموعة من كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة إلى جانب مسؤولين حكوميين وكبار المديرين في الشركة.

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