إفصاحات وأخبار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعلنت شركة «إشراق العقارية»، تعديل اسمها لدى السوق إلى «إشراق للاستثمار»، وذلك بعد حصولها على الموافقات القانونية اللازمة. وأضافت الشركة في بيان، أنه بناءً على هذا التغيير جرى تعديل الفئة التي تنتمي إليها لدى السوق إلى فئة الشركات الاستثمارية.

* تنظر الجمعية العمومية لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين، خلال اجتماعها يوم 28 إبريل الجاري، في مقترح توزيع أرباح نقدية وأسهم منحة على المساهمين بنسبة 10% بمبلغ إجمالي 10 ملايين درهم.

* عقد سوق أبوظبي للأوراق المالية، ورشة عمل شارك فيها خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة، وأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى أعضاء الإدارة التنفيذية في السوق للتباحث حول آلية إعداد وتحديث الخطة الاستراتيجية الحالية للسوق ومراجعتها.

Advertisements

* أعلن إنفستكورب، عن التوصل لاتفاق حول صفقة بيع شركة «رينش غروب» الأمريكية، المتخصصة بخدمات صيانة المنازل وترميمها؛ لشركة «ليوناردو جرين آند بارتنرز»، شركة أسهم خاصة مقرها لوس أنجلوس، علماً بأنه لم يتم الكشف عن تفاصيل وبنود الصفقة.

* حصد البنك العربي جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2019»، المقدمة من قبل مجلة «جلوبال فاينانس» العالمية ومقرها نيويورك، محققاً بذلك فوزه للسنة الرابعة على التوالي بهذا اللقب.

* منحت وكالة فيتش تصنيف الإصدارات طويل الأجل لشركة «أيه دي أي أس» للحفريات التي تتخذ من دبي مقراً لها درجة «B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما منحت إصداراتها من السندات التي قد تصل قيمتها إلى 325 مليون دولار تصنيفاً أولياً عند درجة «B+».

* عقدت شركة المزايا القابضة جمعيتها العمومية العادية وغير العادية للعام 2018 أمس الاثنين في الكويت، حيث تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال، ومنها توصية عدم توزيع أرباح عن 2018، وعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة. وتم التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات هم: رشيد النفيسي، وعبد الحميد محرز، ومحمد العثمان، وشركة الميزان المشتركة للتجارة العامة، وشركة الدائرة المتحدة للمقاولات العامة، وجدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.