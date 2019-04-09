«أدنوك» تعتزم إنشاء نادي خدمات لإدارة مشاريعها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعمل شركة أدنوك على تشكيل ناد خاص يضم عدداً من شركات إدارة المشاريع من بين الشركات التي حصلت على ترشيح أدنوك سابقاً بحيث تختار من بينها شركات حصراً لإدارة مشاريعها مستقبلا. وعلمت «ميد» أن أدنوك عقدت لقاء مع خمس عشرة شركة إدارة مشاريع في مارس الماضي وتم إطلاعهم على خطط الشركة وخريطة طريق خاصة بتشكيل النادي الهندسي لتقديم خدمات إشارة مشاريع أدنوك بحيث تكون تحت إشراف إدارتها مباشرة، ويتم تنظيم خدماتها عبر اتفاقية عمل طويلة الأجل.

وطلبت أدنوك بداية من تلك الشركات تقديم عروضها الفنية للانضمام إلى النادي الجديد وحددت 31 مارس الماضي موعداً نهائياً لتلقي العروض. وشملت قائمة الشركات التي وجهت لها أدنوك الدعوة كلا من «بكتيل» و«كيه بي آر» و«جاكوبس» الأمريكية و«وود جروب» و«موت ماكدونالد» و«بنسبين» البريطانية و«إس إن سي» الكندية و«وورلي بارسونز» الأسترالية و«بيلفنجر تيبودين» الهولندية.