40 ألف زائر للنسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للمحركات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: "الخليج"

استقبل «أسبوع أبوظبي للمحركات الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في نسخته الأولى، أكثر من 40 ألف زائر في الفترة بين 28 مارس/‏ آذار، و6 إبريل/‏ نيسان الجاري، حيث شهدت فنادق العاصمة زيادة كبيرة في أعداد الحجوزات بسبب توافد الجماهير الغفيرة على «أسبوع أبوظبي للمحركات» ما يعكس جاذبية الحدث للزوار من جميع أنحاء الإمارات، والمنطقة. واستمتع الزوار بالأنشطة المختلفة لأسبوع أبوظبي للمحركات التي جمعت عشاق السيارات ومحبي الترفيه والمغامرات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي على مدى 10 أيام تحت مظلة واحدة، تضمنت أربع فعاليات هامة، وهي: معرض «كاستم شو الإمارات»، ورالي أبوظبي الصحراوي، ورالي كروس أبوظبي بحلبة ياس مارينا.

وقال سعيد راشد السعيد، مدير التسويق للوجهات السياحية في قطاع التسويق والاتصال بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نحن فخورون بنجاح فعاليات أسبوع أبوظبي للمحركات 2019 التي استقطبت أكثر من 40 ألف زائر، الأمر الذي يعزز مكانة أبوظبي باعتبارها وجهة سياحية رائدة في الترفيه والمغامرات والأنشطة العائلية في المنطقة».