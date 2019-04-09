الصين رابع أكبر مصدر للسياح في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أصبحت الصين رابع أكبر مصدر للسائحين في دبي وفقاً لوكالة «شينخوا»، حيث زار الإمارة حوالي 857 ألف صيني في عام 2018، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي. واستمر الزخم القوي في الشهر الأول من العام الجاري، حيث زار المدينة 100 ألف صيني، بزيادة 25.1% على أساس سنوي.

وساهمت هيئة السياحة بدبي في التدفق القوي للسياح الصينيين عبر سلسلة من السياسات الودية، بإعفائهم من التأشيرة والسماح لهم بقيادة السيارات برخصهم الوطنية، بالإضافة إلى إقامة الاحتفالات بالمهرجانات الصينية التقليدية.

وكثفت دبي جهودها لجذب المزيد من الزوار الصينيين في السنوات الأخيرة، حيث وقعت شراكات مع شركات الاتصالات والتكنولوجيا الصينية العملاقة مثل «هواوي» و«تنسنت»، بالإضافة إلى وكالة السفر عبر الإنترنت «فليجي»، وكل هذه العوامل ساعدت على زيادة السياح الصينيين إلى دبي. (وكالات)