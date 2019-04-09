شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 8 - 4 - 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 8-4-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.248 مليار جنيه.

البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.248 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 198 مليون ورقة مالية بقيمة 777 مليون جنةنيه، عبر تنفيذ 19.6 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.08% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.49%، والعرب على 5.42% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.93%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 53.4 مليون جنيه، 8 ملايين جنيه، 7.9 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 8.1 مليون جنيه، 73.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 15111 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2379 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 19087 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 673 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1717 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 469 نقطة.

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وارتفعت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 99 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

أمريكانا

قالت المصرية للمشروعات السياحية العالمية، إن الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 5 مايو 2019، ستنظر في توزيعات أرباح 2018.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، أن الجمعية ستنظر أيضاً في اعتماد نتائج أعمال 2018، وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام الماضي.

أموك

أعلنت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك، عن توقيع عقد اتفاق رباعى الأطراف لاستيراد خام البصرة فى إبريل 2017.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، رداً على المنشور تحت عنوان: "عقد استيراد البترول العراقي"، أنه تم تجديد العقد لاستيراد 6 شحنات أخرى حتى أكتوبر 2018، مؤكدة انتهاء العقد مع آخر شحنة فى أكتوبر الماضي.

وتراجعت أرباح شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك، وبلغت 278.4 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى ديسمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 745.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضى، بنسبة 62% على أساس سنوى.