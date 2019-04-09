شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل شعبة لمستغلى محاجر الرخام والجرانيت بالغرفة التجارية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الغرفة التجارية بالقاهرة، عن أنه تم إنشاء وتفعيل وانتخاب شعبة مستغلى محاجر الرخام والجرانيت بالغرفة التجارية.

وقالت الشعبة فى بيان لها، إن هذه الشعبة بمثابة نواة للم شمل قطاع الرخام والجرانيت فى مصر سواء كان صاحب محجر أو مصنع رخام وجرانيت أو مصنع ماكينات أو مستلزمات إنتاج أو مصدر ومستورد أو ورشة مهما كان حجمها الكل تحت مظلة.

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وأضاف البيان، أنه لن يتم التفريق بين أحد، فالمصنع فى النهاية هو رقم فى الميزان التجارى للدولة والتاجر كذلك والهدف النهائى هو تجارة المنتج أيا كان سوف نعمل ببرنامج ومنهج منظم يخدم الجميع من أجل مستقبل افضل للقطاع نتعاون مع جميع الاتحادات بمصر وخارجها ومع جميع الغرف التجارية بالعالم ومع مكاتب التمثيل التجارى حول العالم ومع المكاتب التصديرية جميعا لصالح رفع دورة الإنتاج وزيادة التصدير.

وفيما يلى أول تشكيل لشعبة مستغلى محاجر الرخام والجرانيت بالغرفة التجارية، شريف مهدى، سيد شيحة، أيمن محمود حمدون أشرف عوض، رامى أحمد ميدرا، صابر امبابى أحمد محمد محمود، محمد عارف عبد الرسول.

كما تم انتخاب إدارة الشعبة، محمد عارف رئيس الشعبة، أيمن محمود حمدون نائب أول، صابر امبابى نائب ثانى، أحمد محمد محمود سكرتير الشعبة.