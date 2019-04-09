شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الطباعة: حرق الأسعار يخفض تكلفة طباعة الكتاب المدرسى 15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، إنه تم اليوم الاثنين إعلان نتيجة مناقصة وزارة التربية والتعليم لطباعة الكتاب المدرسى للسنة الدراسية المقبلة 2019/2020، حيث تتكلف طباعة الكتب المدرسية نحو 1.5 مليار جنيه، بانخفاض 15% عن أسعار العام الماضى.

وأوضح جابر فى تصريحات خاصة لـ”الخليج 365”، أن سعر اللون الواحد 55 مليم للصفحة، فى حين يصل سعر الألوان 59 مليم للصفحة، وهو ما يقل نحو 10 مليم عن أسعار العام الماضى.

وأرجع جابر انخفاض سعر الطباعة عن العام الماضى رغم زيادة التكلفة على المطابع، إلى قيام مجموعة من الشركات بحرق الأسعار، لافتا إلى استبعاد نحو 10 شركات من المناقصة لم تستوف الشروط، واختيار 70 شركة اختارت التاهيل الفنى فى المرحلة السابقة.