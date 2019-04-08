شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع مع تحول الدولار للانخفاض والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:36 صباحًا, 9 أبريل 2019 م
المناطق - وكالات
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوع اليوم مع تراجع الدولار بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الأجور الأمريكية الشهر الماضي، بينما ينتظر المستثمرون محضر وقائع اجتماع مارس لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي تصدر هذا الأسبوع.
وبحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 1296.06 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل ذروة الجلسة عند 1296.83 دولار في وقت سابق. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة أيضا مسجلة 1300.40 دولار للأوقية.
وقالت مارجريت يانج محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس في سنغافورة “مؤشر الدولار يتراجع من أعلى مستوياته في عدة أسابيع وأسعار الذهب تركب موجة انخفاض الدولار هذه.
“رغم أن بيانات الوظائف غير الزراعية جاءت أفضل من المتوقع، فإن الوظائف الصناعية انخفضت وهي علامة سيئة للقطاع ولا تُظهر صورة مشرقة للغاية للتوقعات الاقتصادية.”
وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحملة العملات الأخرى.
وفي سائر المعادن النفيسة، صعد البلاتين 1.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 907.15 دولار للأوقية، بعد ملامسة أعلى مستوياته في أكثر من عشرة أشهر عند 912.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1372.60 دولار في حين ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 15.12 دولار.
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