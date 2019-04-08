الفالح: ربط الكويت وعمان بشبكة الغاز السعودية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح أنه سيتم ربط الكويت وعمان بشبكة الغاز في المملكة عبر أنبوب يربط الدولتين بالشبكة، مؤكدا «بدأنا الدراسات الفنية في هذا الخصوص».

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وعن مشروع الطاقة النووية، قال الفالح: «مازلنا نقيم التقنيات المتاحة ونتحدث مع كل الدول»، مضيفا «لدينا خمس تقنيات تحت التطبيق حتى الآن»، وفقا لما نقلت رويترز.ش

وأكد الفالح أنه لا يوجد تغيير في سياسة المملكة القائمة منذ أمد طويل لتجارة النفط بالدولار الأميركي.

وقال الفالح عندما طلب منه التعليق على إمكانية تخلي السعودية عن الدولار: «بالطبع لا تغيير أيا كان على سياستنا القائمة منذ أمد طويل».