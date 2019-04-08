تراجع الليرة التركية مع تشكيك أردوغان في نتائج انتخابات اسطنبول

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

حل الضعف بالليرة التركية لتتراجع بما يزيد على واحد بالمئة مقابل الدولار اليوم الاثنين، بعدما واصل الرئيس رجب طيب أردوغان ضغوطه لإعادة فرز الأصوات في الانتخابات المحلية في اسطنبول كبرى المدن التركية.

وسجلت العملة 5.6860 أمام الدولار في الساعة 1110 بتوقيت جرينتش.

وهبطت الليرة في وقت سابق من اليوم إلى 5.7120، متراجعة أكثر من 1.5 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة البالغ 5.6220 ليرة.

تتعرض العملة لضغوط بفعل النتائج الأولية للانتخابات البلدية والتي أظهرت فقد حزب أردوغان حزب العدالة والتنمية بفارق ضئيل السيطرة على كل من أنقرة واسطنبول لصالح حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري.

ويريد حزب العدالة والتنمية إعادة فرز الأصوات في اسطنبول، العاصمة الاقتصادية لتركيا، وقال أردوغان إن الفارق بين أكبر مرشحين ضئيل للغاية بما لا يتيح للمعارضة أن تدعي أنها فازت. وزعم الرئيس التركي وجود "جرائم منظمة" في التصويت.

وأضاف أردوغان أن الضفة الغربية تنتمي إلى الفلسطينيين، بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيضم مستوطنات هناك إذا فاز في الانتخابات غدا الثلاثاء.

وعزا بيوتر ماتيس خبير عملات الأسواق الناشئة لدى رابوبنك انخفاض الليرة إلى احتمال إعادة التصويت في اسطنبول، والخلاف الدبلوماسي مع واشنطن بخصوص إسرائيل.

وقال ماتيس "ربما يمتد هبوط العملة من تركيا إلى اقتصادات ناشئة أخرى، إذا تزايدت موجة البيع في الليرة بشكل ملحوظ في الأسابيع القادمة" مضيفا أن الخطة الاقتصادية الجديدة التي سيعلنها وزير المالية براءت ألبيرق ربما تساهم في استرداد الثقة في العملة.

ومن المتوقع أن يعلن ألبيرق حزمة إصلاحات اقتصادية بعد غد الأربعاء، حسبما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية. وفي العام الماضي، فقدت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها أمام الدولار بفعل المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي وتدهور العلاقات مع واشنطن.