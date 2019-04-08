شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد آند بورز يتراجع بعد مكاسب 7 أيام وبوينج يضغط على مؤشر داو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على تراجع ، اليوم الاثنين، بعد موجة صعود للمؤشر ستاندرد آند بورز 500 استمرت سبعة أيام، مع تأهب المستثمرين لما قد يكون أول انخفاض في أرباح الشركات منذ 2016، في حين ضغط هبوط سهم بوينج على المؤشر داو جونز الصناعى.
وانخفض داو 112.32 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 26312.67 نقطة، وتراجع ستاندرد آند بورز 4.28 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 2888.46 نقطة ، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 13.81 نقطة أو 0.17 بالمئة ليصل إلى 7924.89 نقطة.
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