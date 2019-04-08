شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: قطار تطوير شركات الغزل انطلق وشراء أحدث الماكينات للمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، مؤتمرا لعمال الغزل والنسيج، بمقر النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، بحضور عدد من رؤساء شركات الغزل والنسيج والقيادات النقابية، خلال افتتاح تطوير المبنى الإدارى للنقابة وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات والتدريب.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أهمية قطاع الغزل والنسيج، لما له من روافد خلفية مرتبطة بزراعة القطن، وروافد أمامية فى صناعة المنسوجات، والملابس والتجارة والتصدير، مشيرًا إلى أن قطار التطوير فى هذا القطاع قد انطلق بتنفيذ خطة شاملة للنهوض بهذه الصناعة وفقا لدراسة أعدها استشارى عالمى، وبدأت بإنشاء أول محلج مطور فى الفيوم ويجرى تشغيليه التجريبى خلال أيام.

وأوضح توفيق، أن خطة الهيكلة تشمل تطوير البنية التحتية، وشراء أحدث الماكينات لمصانع الغزل والنسيج من سويسرا، وألمانيا وإيطاليا مع رفع كفاءة الكثير من المعدات القائمة فى المصانع، إلى جانب تدريب وتأهيل العاملين فى مراكز صناعية متكاملة بالمحلة وكفر الدوار وحلوان.

شدد الوزير على أن التطوير لن يتم إلا بجهود العاملين الذين سينعكس ذلك عليهم فى تحسن الأجور وبيئة العمل، معربا عن عدم رضائه عن أجور العاملين فى هذا القطاع والسعى لتحسينها ومضاعفتها بعد إنجاز خطة التطوير.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى التعاون مع وزارتى الزراعة والصناعة والتجارة من خلال لجنة وزارية للحفاظ على جودة القطن واستعادة سمعته العالمية المتميزة، مضيفًا أن التطوير الجارى سينعكس على نتائج أعمال شركات الغزل والنسيج التابعة للتحول من خسائر 2.5 مليار جنيه إلى تحقيق صافى ربح يتعدى 3 مليارات جنيه خلال 4 سنوات، مشيرا إلى أن التطوير يشمل نواحى إدارية وتنظيم للأجور وتغيير للوائح العمل بالشركات بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم ومكتسباتهم.

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من جانبه، أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على أن العمالة المصرية لا تزال مطلوبة فى كل الدول، وأن العامل المصرى، يعد الأفضل عالميا بشرط توفير الإمكانيات له، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية بقطاع الغزل والنسيج ومتابعة التطوير مع وزير قطاع الأعمال العام الذى يدخل فى كافة تفاصيل هذه الصناعة للوصول إلى الحلول المناسبة، مشيرا إلى أن الدولة تنفذ حاليا العديد من المشروعات القومية التى تسهم فى خفض نسبة البطالة فى المجتمع.

أما الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أكد على دعم الإدارة السياسية لتطوير قطاع الغزل والنسيج، والخطة الطموحة للهيكلة.

فيما أكد السيد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج دعم النقابة لجهود الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن وزير قطاع الأعمال العام يقود ثورة صناعية فى هذا القطاع، داعيا إلى ضرورة دعم تدريب العاملين ورفع مهاراتهم، لافتا إلى وجود تمثيل نسائى مرتفع فى هذا القطاع من خلال 42 سيدة قيادة نقابية.

وعلى هامش المؤتمر، تسلم الوزيران درع النقابة العامة للغزل والنسيج تكريما لهما، كما كرما عدد من العاملين بقطاع الغزل والنسيج تقديرا لجهودهم فى تطوير مبنى النقابة.