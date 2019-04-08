بروبرتي فايندر تكشف عن توقيع صفقة للاستحواذ على مجموعة جيه آر دي

دبي - الخليج 365 :

أعلنت مجموعة ’بروبرتي فايندر‘، المنصة الإلكترونيّة الرائدة للإعلانات العقارية المبوبة في الشرق الأوسط، عن توقيع صفقة للاستحواذ على منافستها مجموعة ’جي آر دي‘، مزوّد الحلول التكنولوجيّة العقارية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتمتلك البوابة الإلكترونية المتخصصة بالعقارات ’جست بروبرتي‘ (Justproperty.com) وحل ’بروسبيس‘ (Propspace) لإدارة علاقات العملاء الذي يُستخدم على نطاقٍ واسع من قبل الوسطاء والخبراء العقاريين.

وبهذه المناسبة، قال مايكل لياني، المؤسس والمدير التنفيذي شركة ’بروبرتي فايندر‘: "تتشاطر شركة ’بروبرتي فايندر‘ مع مجموعة ’جيه آر دي‘ نفس الفلسفة التي تتمحور حول مواكبة متطلّبات المستهلكين، وتعزيز وتطوير الحلول الاحترافية في سوق العقارات. ولا شك أن دمج منتجاتنا وتعزيز استثماراتنا الإضافية في منصة ’جست بروبرتي‘ سيتيح للمستهلكين اكتساب رؤىً متعمقة تضمن لهم اتخاذ قراراتٍ مستنيرة عند شراء أو استئجار العقارات".

كما ستتيح صفقة الاستحواذ الجديدة فرصاً جديدة ومميزة للمهنيين والخبراء العقاريين، بالإضافة إلى تمكينهم من الوصول إلى قاعدة أوسع من الجمهور، وتطبيق مجموعة واسعة من حلول إدارة علاقات العملاء وإدارة الممتلكات العقارية ومنصات العقارات.

وتأتي صفقة الاستحواذ بعد مرور بضعة أشهر فقط على التزام شركة الاستثمار المباشر ’جنرال أتلانتك‘ باستثمار ما قيمته 120 مليون دولار في ’بروبرتي فايندر‘ خلال شهر نوفمبر 2018. كما وتنسجم هذه الصفقة مع استراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع حضور علامتها التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز الاستثمار في تطوير أفضل الحلول والمنتجات، والاستفادة من المعلومات والبيانات المتاحة حول أسواق العقارات.

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وبموجب صفقة الاستحواذ، سيحافظ السيدان أليكس نيكولاس وسيدهارث سينغ، مؤسسا مجموعة ’جيه آر دي‘، على منصبهما في المجموعة، كما سيصبحان مساهمين في ’بروبرتي فايندر‘.

بدوره، قال أليكس نيكولاس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة ’جيه آر دي‘: "جاءت صفقة الاستحواذ هذه لتكلل مسيرتنا الرائعة التي حفلت بالجهود الاستثنائية والدؤوبة على مدى 10 سنوات؛ ونثق أن تضافر جهودنا مع ’بروبرتي فايندر‘ سيسهم بشكلٍ كبير في تعزيز اتساق وتكامل عروضنا من المنتجات التقنية المخصصة للوسطاء العقاريين وشركات التطوير العقاري. ونحن متحمسون جداً لبدء تنفيذ هذه الصفقة التي ستتيح لمجموعة ’جيه آر دي‘ تطوير أفضل منتجات البرمجيات المخصصة للشركات والمؤسسات، والبوابات الإلكترونية العقارية، بالإضافة للوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور عبر شبكة ’بروبرتي فايندر‘".

وتنص صفقة الاستحواذ على خروج كامل استثمارات مجموعة ’آي مينا‘ في مجموعة ’جيه آر دي‘. وفي تعليقه، قال الدكتور خلدون طبازة، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة ’آي مينا‘: "نحن مسرورون بالنتائج التي حققتها استثماراتنا في مجموعة ’جيه آر دي‘، مما يعزز صحة فرضياتنا حول الإمكانات التي تزخر بها منطقتنا وقدرتها على إنشاء شركات أسواق إلكترونية قابلة للتطور والوصول إلى مراكز ريادية في عملية التحول الرقمي للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد الإقليمي".

وتأتي هذه الصفقة بعد مُضي أسبوعٍ واحد على إعلان ’بروبرتي فايندر‘ عن زيادة حصتها في شركة ’زينجات‘ (ثاني أكبر بوابة عقارية في تركيا) إلى حوالي 40٪، وسط توقعات بأن يتم إغلاق هذه الصفقة واستكمالها بعد استيفاء الشروط المعتادة.

