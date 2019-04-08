"الاتحاد إسكو" و"طاقتي" يستضيفان الدورة السنوية الخامسة من مؤتمر "ريتروفيت...

دبي - الخليج 365 :

بهدف مواكبة النمو في سوق إعادة تأهيل المباني، وتماشياً مع جهود دبي المستمرة في مجال كفاءة الطاقة، تستضيف شركة الاتحاد لخدمات الطاقة "الاتحاد إسكو" وبرنامج دبي لكفاءة الطاقة "طاقتي"، المكتب المتخصص بإدارة الطلب على الطاقة، الدورة السنوية الخامسة من مؤتمر "ريتروفيت تيك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في دبي، بين يومي 9 و 10 أبريل 2019، في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي. وسيشهد المؤتمر لهذا العام مشاركة واسعة من الإدارات الحكومية الرائدة في دولة الإمارات والمنطقة، إضافة إلى شركات خدمات الطاقة وشركات القطاع الخاص التي تستثمر في إعادة تأهيل المباني.

وستجمع هذه الدورة من هذا المؤتمر ما يزيد على 500 من أصحاب العلاقة والخبراء المختصين في إعادة تأهيل المباني، الذين سيحظون بفرصة لتبادل الأفكار والتواصل واكتساب رؤى وخبرات جديدة. وسيسلط المؤتمر الضوء على أحدث التقنيات المستخدمة في دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والأردن، والمغرب وغيرها من الدول لتحقيق أفضل النتائج في مجال كفاءة الطاقة من خلال إعادة تأهيل المباني. كما سيستعرض "ريتروفيت تيك" التقدم الحاصل في البرامج التي تم تنفيذها في المنطقة وسيقدم تحديثاً لافتاً لاستراتيجيات إعادة تأهيل المباني التي تم اعتمادها مؤخراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتشارك كل من شركة "الاتحاد إسكو" وبرنامج "طاقتي" في حلقة نقاش تحمل عنوان "اختيار الطريق الأمثل لكفاءة الطاقة: (استغلال أمثل للطاقة، إعادة تأهيل المباني ومصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية). كما وستناقش الحلقة مناهج مختلفة لكفاءة الطاقة من أجل تحسين الطاقة وتوفير التكاليف، كما ستحاول البحث عن سبب عدم تطبيق إستراتيجية واحدة وموحدة على الجميع فيما يخص موضوع كفاءة الطاقة. وستشكل المعايير والعوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار مسار كفاءة الطاقة جزءاً من المناقشات.

وسيقدم علي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد إسكو"، خلال المؤتمر، عرضاً تقديمياً رئيسياً بعنوان "برنامج الاتحاد إسكو لإعادة تأهيل المباني: تعزيز المكاسب وتوسيع نطاق المستقبل المستدام". وسيكون الجاسم أيضاً ضمن المتحدثين في حلقة نقاش تحمل عنوان "قادة إدارة الطاقة" التي ستلقي الضوء على فهم وادراك أهمية وقيمة مشاريع إعادة تأهيل المباني.

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وتعليقاً على استضافة المؤتمر، قال علي الجاسم: "مع استمرار نمو سوق إعادة تأهيل المباني في المنطقة بشكل عام، أصبحت الجهود المشتركة من خلال تبادل المعرفة والخبرات والتجارب أكثر أهمية، حيث تهدف للحفاظ على هذا النمو ودفع عجلته إلى المزيد من التقدم والتطور. وهذا ما يهدف مؤتمر "ريتروفيت تيك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" بنسخته السنوية الخامسة في دبي، إلى تحقيقه من خلال مشاركة واجتماع أكثر من 500 من أصحاب العلاقة تحت سقف واحد. وأنا على ثقة من أن المؤتمر سيحقق نتائج إيجابية من خلال المناقشات حول بعض الموضوعات المتعلقة بإعادة تأهيل المباني، والتي ستساعد على فهم الاتجاهات الحالية وتحديد ورسم خارطة طريق المستقبل."

وسيقوم براديب سينغ، مساعد مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة "الاتحاد لخدمات الطاقة" بتقديم عرض توضيحي حول تسهيل فعالية كفاءة الطاقة ومبادرات إعادة تأهيل المباني في دولة الإمارات.

وكجزء من مؤتمر العام 2019، ستقوم شركات خدمات إدارة كفاءة الطاقة ومزودي الحلول، بتقديم أحدث تقنياتهم ومنتجاتهم المبتكرة، في حين سيتمكن الحاضرون من التعرف على اهم المشاريع القادمة في دولة الإمارات ولدى الحكومات الإقليمية والشروط والمواصفات الرئيسة.