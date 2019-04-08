تنامي مستويات الطلب على سوق عقارات المنزل الثاني في دبي

دبي - الخليج 365 :

أعلنت مجموعة ’كليندينست‘، أكبر شركة عقارية أوروبية في الإمارات العربية المتحدة والجهة المطوّرة لمشروع ’ذا هارت أوف يوروب‘، عن تسجيل مبيعات قياسية لفترة الربع الأول من العام الحالي بقيمة تزيد على 345 مليون درهم إماراتي من مشروع عقارات المنزل الثاني بنظام التملك الحر الأول من نوعه في دبي. ويمثل هذا زيادة بنسبة 69 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من عام 2018. ومنذ نهاية شهر ديسمبر ، باعت الشركة كامل عقارات المرحلة الأولى من المشروع بما في ذلك الفيلات في جزيرة ألمانيا، وجزيرة السويد، وجزيرة سانت بطرسبرغ، وأكثر من 80 وحدة من الفيلات العائمة ’فلوتنج سي هورس‘.أكثر من 2000 عامل يعملون وذلك ليتم تسليم المرحلة الأولى خلال عام 2019.

وتعد ’كليندينست‘ أول مطور عقاري على مستوى المنطقة يوظف خبرته الواسعة التي اكتسبها من السوق الأوروبية الناضجة لطرح مفهوم عقارات المنزل الثاني للمرة الأولى في دبي ودولة الإمارات عموماً. وتعمل المجموعة على تطوير وجهة جديدة لقضاء الإجازات والعطلات المحلية الفاخرة عبر توفير تجارب جديدة بالكامل مثل الغوص بين الشعب المرجانية التي تشابه نمط جزيرة المالديف والتي تبعد مسافة 20 دقيقة فقط عن شاطئ دبي الرئيسي، فضلاً عن التمتّع بأجواء الشوارع التي يتم التحكم بمناخها في الهواء الطلق على مدار العام.

ويمكن تلخيص مفهوم المنزل الثاني بكونه عقاراً فاخراً خارج المدن الرئيسية، يتطلب الوصول إليه القيادة لمسافات طويلة أو الإبحار لقضاء عطلة نهاية الأسبوع أو الإجازات المحلية. ولا تشكّل هذه العقارات مقراً دائماً للإقامة، حيث يمكن استخدامها من قبل مالكيها للإقامة أو كمصدر دخل إضافي عبر تأجيرها للراغبين بقضاء الإجازات، وبالتالي تحقيق عائدات إيجار بنسبة تتراوح بين 8 - 10%. وتشير الأبحاث الأولية التي أجرتها ’كليندينست‘ إلى وجود نسبة طلب كبيرة على وحدات المنزل الثاني بما يصل إلى 50 إلى 60 ألف وحدة والتي تبلغ قيمتها حوالي 50 مليار درهم إماراتي، ما يسهم في تعزيز جاهزية دبي لتطوير مفهوم المنزل الثاني ذات التملّك الحر بما يتماشى مع مشاريع المدن الرئيسية الأخرى حول العالم.

وفي هذا الصدد، صرح السيد جوزيف كليندينست مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ’كليندينست‘ قائلاً: "أثبت نموذج عقارات المنزل الثاني رفيعة المستوى جدواه في دبي. وساهمت المبيعات القياسية خلال فترة الربع الأول من العام الحالي في ترسيخ هذا المفهوم لدى العديد من المستثمرين، والذين أصبح لديهم الآن فهم أفضل حول المنزل الثاني باعتباره وجهة مميزة لقضاء العطلات أو الاستثمارات المالية الجيدة ذات الإيرادات المضمونة لأصحابها. وسواء كنتم تودون استضافة الأصدقاء والعائلة وقضاء أوقات ممتعة في الفيلات العائمة ’فلوتنج سي هورس‘، أو في جناحكم الفندقي الخاص ضمن أحد الفنادق الـ13 المنتشرة في المشروع، فإن التوجه العام يميل حالياً نحو فئة عقارات المنزل الثاني والأصول المولدة للدخل".