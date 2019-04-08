شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام التعاملات وسط مبيعات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.248 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 198 مليون ورقة مالية بقيمة 777 مليون جنةنيه، عبر تنفيذ 19.6 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.08% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.49%، والعرب على 5.42% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.93%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 53.4 مليون جنيه، 8 ملايين جنيه، 7.9 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 8.1 مليون جنيه، 73.8 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 15111 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2379 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 19087 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 673 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1717 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 469 نقطة.

وارتفعت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 99 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.