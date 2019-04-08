شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرتى تفاهم لتطوير القطاع الحكومى والخاص بالمنتدى المصرى السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس عبد الله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودى انطلاق فعاليات المنتدى السعودى المصرى للاقتصاد الرقمى فى نسخته الأولى بمشاركة 160 شركة مصرية و40 شركة ومؤسسة سعودية؛ وذلك بحضور السفير أسامة بن أحمد نقلى سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

ويهدف المنتدى إلى خلق فرص جديدة للشراكة وتكامل الأعمال بين الشركات المصرية وقطاعات الأعمال المختلفة فى المملكة العربية السعودية، وتحفيز الاستثمار بين الجانبين بما يساهم فى تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى التحول نحو الاقتصاد الرقمى وتنفيذ استراتيجيات البلدين لتحقيق التنمية المستدامة 2030.



وزير الاتصالات السعودى خلال المنتدى

ويضم المنتدى أكبر الشركات المصرية العاملة فى مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات للسعودية، بالإضافة إلى شركات ناشئة واعدة لتحفيز ضخ استثمارات من رأس المال المخاطر السعودى وخلق فرص نمو للجانبين.

وخلال كلمته التى ألقاها؛ أكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية المنتدى للاقتصاد الرقمى بما يتضمنه من جلسات ومشاركات تستهدف تقديم رؤية مشتركة لدعم الاقتصاد الرقمى فى البلدين، وتعزيز سبل التعاون وإقامة شراكات استراتيجية بين الشركات المصرية والسعودية بما يساهم فى تمكين مجتمعاتنا من تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى، وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تنفيذ خطط التنمية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن مصر تسعى سعيا حثيثا نحو اقامة اقتصاد رقمى معرفى؛ مشيرا إلى أهمية التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص من أجل بناء الاقتصاد الرقمي؛ معربا عن تطلعه إلى أن تثمر الجلسات والاتفاقيات الموقعة اليوم بين الشركات المصرية والسعودية عن مخرجات إيجابية تعزز مسيرة العمل المشترك وتسهم فى تحقيق ما نصبو إليه من تطلعات؛ مؤكدا على أنه سيتم تقديم التسهيلات والدعم المطلوب لإنجاح الشراكات المتوقعة.

ومن جانبه أكد المهندس عبدالله بن عامر السواحه على أنه سيتم التعاون المشترك بين البلدين فى مجال اعداد الكوادر البشرية من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة لعدد 4 آلاف شاب وتخريجهم خلال 9 أشهر فى عدد من المجالات المتعلقة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما سيعمل مع الدكتور عمرو طلعت على تذليل العقبات أمام رواد الأعمال والشركات للوصول إلى نماذج خلاقة فى الاقتصاد الرقمي؛ مشيرا إلى أن الحكومات عليها أن تنتقل من التركيز على العمل فى المشروعات الحكومية الكبرى بمبدأ البقاء للأفضل إلى التركيز على أن البقاء لمن يستطيع خلق شراكات ابداعية خلاقة.

وزير الاتصالات المصرى ونظيره السعودى

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وشهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "ثقة" السعودية العاملة فى مجال الحلول الذكية وخدمات الأعمال وخدمات البيانات، وشركة "IPG" المصرية لخدمات الاتصالات وذلك للتعاون في تطوير حلول اعمال ذكية للقطاع الحكومى والخاص فى مجالات عدة تخدم الاقتصاد الرقمي المصرى.

كما شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "بعد" للاتصالات السلكية واللاسلكية السعودية المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات تراسل البيانات وأنظمة مراكز المعلومات والاتصالات والبيانات وأمنها، وشركة "مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي" في مجال اعتماد التوقيعات الالكترونية الصادرة من البلدين.

وعقب توقيع مذكرات التفاهم؛ عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع نظيره السعودي حيث جرت مباحثات ثنائية حول ضرورة العمل المشترك وخطط التعاون المستقبلي من أجل تذليل العقبات أمام رواد الأعمال ومتابعة مخرجات المنتدى.



مباحثات ثنائية بين الوزيرين

هذا وقد تضمنت فعاليات المنتدى عقد 4 جلسات نقاشية يتخللها ورش عمل بين الشركات المصرية ونظيراتها السعودية؛ حيث تناولت الجلسة الافتتاحية لفعاليات المنتدى دور الحكومة في تحقيق استراتيجية 2030 في الأسواق المصرية والسعودية، وأهمية تبنى التكنولوجيا الناشئة، ومستقبل الابتكار الرقمى فى المنطقة.

المنتدى المصرى السعودى للاقتصاد الرقمى

كما تناولت جلسات المنتدى عدد من الموضوعات والتي شملت طرق دعم وتعزيز نمو الشركات الناشئة وخاصة التي تنمو بسرعة كبيرة لمدة ثلاث سنوات، وذلك بحضور عدد من رواد الأعمال ومسئولي عدد من صناديق الاستثمار فى الشركات الناشئة من الجانب المصري والسعودى، كما تم مناقشة آثر التكنولوجيا المالية على نمو الشركات الناشئة والفرص والتحديات التي تواجه انتشارها، بالإضافة إلى الدور المحوري للمرأة في الارتقاء بالمجتمع الرقمي وكذلك فرص تعزيز حضورها وقدراتها بشكل فاعل فى مجالات ريادة الأعمال وعلى مختلف الأصعدة.

وحضر فعاليات المنتدى المهندسة هالة الجوهري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون تنمية القدرات البشرية والمؤسسية، والدكتور حسام عثمان رئيس مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، ومستشار الوزير لصناعة الإلكترونيات، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، الى جانب عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى المعنى بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



أثناء توقيع مذكرتى فاهم خلال المنتدى المصرى السعودى أثناء توقيع مذكرتى فاهم خلال المنتدى المصرى السعودى

يأتي انطلاق فعاليات المنتدى فى إطار زيارة وزير الاتصالات السعودي لمصر على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدد من المسئولين الحكوميين؛ وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات وتحقيق تكامل الأعمال فى المجالات ذات الصلة، ووضع البرنامج العام للأجندة المصرية السعودية للتعاون فى مجال التحول الرقمى.