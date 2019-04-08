شكرا لقرائتكم خبر عن مقرضو جت إيروايز يحددون شروط عروض شراء 75% بالشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كونسورتيوم، مقرضى جت إيروايز، بقيادة بنك الدولة الهندى، فى بيان اليوم، الاثنين، إنه سيتعين على مقدمى عروض الشراء المحتملين، تسوية الدين الحالى لشركة الطيران المتعثرة فى إطار أى صفقة لشراء حصة.

كان مقرضو جت اتفقوا الشهر الماضى على إنقاذ شركة الخطوط الجوية فى صفقة معقدة تضمنت سيطرة البنوك على حصة أغلبية فى الشركة مؤقتا، مع بحثهم عن مستثمر جديد، وتقديم قرض جديد بقيمة 218 مليون دولار.

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وقالت اس.بي.آى كابيتال ماركتس، وهى وحدة تابعة لبنك الدولة الهندي، فى مذكرة على موقعها الإلكترونى إن مقدمى العروض المحتملين مطالبون بتقديم خطابات إبداء الاهتمام بخصوص ما يصل إلى 75% فى جت المثقلة بالديون بحلول الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلى (1230 بتوقيت جرينتش) من يوم 10 أبريل.

وبموجب بنود خطة الإنقاذ المقترحة، سيحوز مقرضو جت أكثر من 50% من شركة الخطوط الجوية، وسيملك مؤسسها ورئيسها السابق ناريش جويال 25.5 % وستظل حصة الاتحاد للطيران، ثانى أكبر مساهم فيها، 12%.

ولم يتضح بعد إذا كان جويال والاتحاد سيبيعان حصتيهما فى إطار تلك العملية.