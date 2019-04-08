شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الصناعات الهندسية يطلق ورش المرحلة الثانية لمشروع "اشتغل- ابتكر- صدر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنه في إطار جهود الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز التجارة الخارجية والتنمية الصناعية في مصر يطلق المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورش عمل المرحلة الثانية لمشروع: "تنمية الصادرات المصرية من خلال نقل التكنولوجيا وتنمية الابتكار بقطاع الصناعات الهندسية (اشتغل – ابتكر – صدر)"، الممول من الاتحاد الأوروبى.

وأضاف البيان" يخصص الاتحاد الأوروبى منحة قدرها 950 ألف يورو للمشروع والذى يتم تنفيذه على مدار فترة 18 شهرا، وتهدف ورش العمل إلى تعريف الشركات المشاركة بأدوات الابتكار وكيفية تحديد فرص تنمية الأعمال، حيث ستقوم الشركات بعرض نماذج أعمال مطورة، وسيتم اختيار 25 شركة من المشاركين وفقا لتقييم يتم من قبل لجنة تحكيم، لربط تلك الشركات بنظيرتها الأوروبية بهدف دعم سبل التصدير والابتكار.