شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: لا تغيير لسياسة تجارة النفط بالدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودى، خالد الفالح، اليوم، الاثنين، إنه لا يوجد تغيير فى سياسة المملكة القائمة منذ أمد طويل لتجارة النفط بالدولار الأمريكى.

وأضاف الفالح، أنه عندما طلب منه التعليق على إمكانية تخلى السعودية عن الدولارقال، "بالطبع لا، لا تغيير أيا كان على سياستنا القائمة منذ أمد طويل."

كانت 3 مصادر مطلعة على سياسة الطاقة السعودية، أبلغت رويترز الأسبوع الماضى أن المملكة تهدد ببيع نفطها بعملات غير الدولار إذا سنت واشنطن قانونا يضع أعضاء أوبك تحت طائلة دعاوى مكافحة الاحتكار فى الولايات المتحدة.