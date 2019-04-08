شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد لذروة 5 أشهر بفعل تخفيض الإنتاج والعقوبات وليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2018، اليوم، الاثنين، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج الحالية التى تطبقها أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، والقتال فى ليبيا فضلا عن بيانات الوظائف القوية فى الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، سجل خام القياس العالمى برنت 70.62 دولار للبرميل، مرتفعا 28 سنتا بما يعادل 0.4 % عن آخر سعر إغلاق وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 30 سنتا أو 0.5 % إلى 63.39 دولار للبرميل.

وسجل الخامان أعلى مستوى لهما منذ نوفمبرعند 70.76 و63.48 دولار على الترتيب فى التعاملات المبكرة اليوم، وبغية دعم الأسعار، اتفقت أوبك مع منتجين من خارحها على خفض الإمدادات بواقع 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام.

وقال حسين سيد كبير خبراء استراتيجية السوق فى شركة السمسرة اف.اكس.تي.ام، "تخفيضات إنتاج أوبك الحالية والعقوبات الأمريكية على إيران كانا المحركين الرئيسيين للأسعار على مدار العام الحالى"، وتابع "لكن الدفعة الأخيرة جاءت من تصاعد القتال فى ليبيا مما يهدد بتعطيل أكبر للإمدادات".