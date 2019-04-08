تحالف بنك مصر يرفع التمويل الممنوح لشركة الشرقية للسكر بقيمة 1.35 مليار جنيه

كتب: أحمد أبوعقيل

قاد بنك مصر تحالف يضم عدد من البنوك والمؤسسات المالية متمثلين في؛ بنك عودة مصر-مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر- بنك تنمية الصادرات- البنك العربي -بنك القاهرة -بنك أبو ظبي الوطني -البنك العقاري المصري العربي -بنك المصري الخليجي -بنك التنمية الصناعية والعمال المصري -بنك الإسكندرية -المصرف المتحدمصر -الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي-المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وذلك لتوقيع عقود زيادة التمويل المشترك الممنوح للشركة الشرقية لصناعة السكر بغرض استكمال سداد التكلفة الاستثمارية لمصنع الشركة وتمويل رأس المال العامل وذلك بإجمالي زيادة تبلغ 1.35مليار جنيه مصري بحيث يصبح إجمالي التمويل الممنوح للشركة من البنوك 3.1 مليار جنيه مصري.

وجدير بالذكر أن التمويل الممنوح من التحالف سيتم استخدامه في استكمال تمويل انشاء مصنع سكر البنجر بمدينة الصالحية بمحافظة الشرقية بطاقة إنتاجية متمثلة في طاقة عصر تصل إلى 12000 طن بنجر يوميا وسعة تكرير 1700 طن سكر يوميا وطاقة سنوية 235 ألف طن سكر من نشاط العصر و318 ألف طن سكر من نشاط التكرير، هذا وقد بلغت إجمالي التكلفة الاستثمارية بعد الزيادة مبلغ 5.8 مليار جنيه تم تمويلها من جانب بنوك التحالف بإجمالي مبلغ 3.1 مليار جنيه مصري وتم ضخ تمويل ذاتي من جانب المساهمين بمبلغ 2.7 مليار جنيه مصري.

ويساهم المشروع في سد العجز بين العرض والطلب في السكر الأبيض البالغ نحو مليون طن مما يقلل من حجم الاستيراد من الخارج وبالتالي توفير العملة الأجنبية المقابلة لعملية الاستيراد، وقد كان للتعاون المثمر بين البنوك المشاركة وإدارة الشركة بالغ الأثر الإيجابي في استكمال انشاء المصنع وبداية التشغيل اعتبارا من بداية مارس 2019.

ويسعى بنك مصر دائما من خلال استراتيجيته للمشاركة في خطط الدولة في التنمية المستدامة، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية،لدعمالإنتاج المحلىبما ينعكس على تقليص الواردات والاكتفاء ذاتيا، وكذلك تحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية للمستوى الذي يليق بها.