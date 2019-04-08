كتبت – منى ضياء
اتفقت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير 10 آلاف طن مكرونة من أجود الأنواع المطروحة فى الأسواق، وكذلك توفير 5 آلاف طن دقيق فاخر استخراج 72% وطرحها فى معارض " أهلا رمضان " بأسعار مخفضة 40%، حسب بيان صادر عن الغرفة اليوم الاثنين.
وقال طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، إن الغرفة تشارك فى معارض "أهلا رمضان"، التى ستنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح سلع المكرونة والدقيق الفاخر استخراج 72% ضمن السلع فى...
كانت هذه تفاصيل خبر طرح 15ألف طن دقيق ومكرونة بتخفيضات تصل 40% بمعارض أهلا رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.