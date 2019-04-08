طرح 15ألف طن دقيق ومكرونة بتخفيضات تصل 40% بمعارض أهلا رمضان

كتبت – منى ضياء



اتفقت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير 10 آلاف طن مكرونة من أجود الأنواع المطروحة فى الأسواق، وكذلك توفير 5 آلاف طن دقيق فاخر استخراج 72% وطرحها فى معارض " أهلا رمضان " بأسعار مخفضة 40%، حسب بيان صادر عن الغرفة اليوم الاثنين.

وقال طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، إن الغرفة تشارك فى معارض "أهلا رمضان"، التى ستنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح سلع المكرونة والدقيق الفاخر استخراج 72% ضمن السلع فى...