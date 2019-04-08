شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع 2.11 مليار ريال معاشات ضمانية لشهر شعبان والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، إن إجمالي المبالغ المصروفة بلغت 2,011,721,989 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت1,382,528,371 ريالاً، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 191,384,508 ريالاً، بينما تم صرف 101,409,110 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 336,400,000 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.
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